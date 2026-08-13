Fünf Teenager stürzen mit Auto über Klippe – tot

Überhöhtes Tempo könnte Unfallursache gewesen sein

Nur drei der Insassen trugen Sicherheitsgurte – darunter der Fahrer und der Beifahrer. Jene Opfer, die nicht angeschnallt waren, wurden bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert. Die Polizei ermittelt, ob überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall beigetragen hat. Es sei noch vollkommen unklar, wer der Fahrer war, wie die „Daily Mail“ berichtete.