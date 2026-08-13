Tragödie in den USA
Fünf Teenager stürzen mit Auto über Klippe – tot
Ein tragischer Unfall hat fünf jungen Menschen im US-Bundesstaat Colorado das Leben gekostet: Das Auto der Teenager kam von der Straße ab und stürzte über eine Klippe. Alle Todesopfer waren erst 17 Jahre alt.
Die Freunde waren am Samstagabend in Grand Junction unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Erst am Sonntagmorgen wurde das Wrack mit den verunglückten Jugendlichen entdeckt.
Die Polizei veröffentlichte Bilder vom Einsatz auf Facebook:
Überhöhtes Tempo könnte Unfallursache gewesen sein
Nur drei der Insassen trugen Sicherheitsgurte – darunter der Fahrer und der Beifahrer. Jene Opfer, die nicht angeschnallt waren, wurden bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert. Die Polizei ermittelt, ob überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall beigetragen hat. Es sei noch vollkommen unklar, wer der Fahrer war, wie die „Daily Mail“ berichtete.
„Die Aufklärung solcher Fälle erfordert viel Zeit“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Angehörigen der verunglückten Jugendlichen trauerten in Beiträgen in sozialen Medien um die Opfer. „Bitte betet für unsere Familie und für die Familien, die ihre Söhne verloren haben. Das ist verheerend und herzzerreißend“, schrieb eine Angehörige.
„Unsere Familie ist untröstlich und versucht, einen Verlust zu verarbeiten, den wir immer noch nicht begreifen können. Wir standen uns alle sehr nahe, und sein plötzlicher Verlust hat unsere Welt völlig auf den Kopf gestellt“, erklärte die Schwester eines Todesopfers.
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