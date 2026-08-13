„Die kannst du nicht ersetzen, nur nachbesetzten“

Kaum war der erste Handball-Meistertitel der Vereinsgeschichte eingeheimst, nahm Vöslau-Coach Sebastia Salvat direkt Reißaus, verbrachte die Saisonpause bei seiner Familie in Spanien. „Traumhaft, genau das war nach der turbulenten Saison notwendig“, erzählt der Jags-Erfolgstrainer. Nach Sommer, Sonne, Strand und dem Fußball-WM-Titel der „Furia Roja“ geht’s jetzt aber wieder tagtäglich in die (unklimatisierte) Vöslauer Thermenhalle, die Jags stecken mitten in der Saison-Vorbereitung. Oder anders: starten die Mission Titelverteidigung!