Kraus und Tagger stehen im Cincinnati-Hauptbewerb

„Es war ein wilder Tag, eine lange Warterei. Solche Tage gehören auch dazu, und wenn du solche Matches gewinnst, kannst du noch mehr stolz darauf sein“, meinte Prag-Siegerin Tagger, die wie Kraus viele Stunden auf der Anlage auf ein Ende des Regens hoffte. „Ich war um 8.30 auf der Anlage, jetzt ist es 23.00 Uhr. Es war schon schwierig“, sagte Kraus.