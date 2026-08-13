Und wo ist Kickl?

EINERSEITS ist dies nun für die Gegner des blauen Gottseibeiuns – und das sind bekanntlich nicht nur die anderen politischen Parteien, sondern nahezu alle Mainstream-Medien – der Beweis, dass dieser eben nichts zu sagen wisse. Dass von ihm und seinen Mitstreitern keine Lösungen für die Probleme unserer Tage kämen. Weder für die herrschende Hitze und Trockenheit, noch für die steigende Arbeitslosigkeit und die anhaltende Inflation.