Meinl-Reisinger appelliert: „Meerenge öffnen!“

„Amerikaner werden aus dem Nahen Osten vertrieben“

Der aktuelle Krieg habe nämlich gezeigt, dass sich das Land auch von der stärksten Militärmacht der Welt nicht in die Knie zwingen lasse, so der Professor an der Modul University Vienna. Stattdessen sei der Iran „sehr erfolgreich dabei, die USA aus dem Nahen Osten zu vertreiben“. Durch die Angriffe auf die US-Verbündeten in der Region treibe es den Preis für diese Allianzen in die Höhe. Er sehe derzeit nicht, wie die USA diesen Krieg auf eine für sie akzeptable Weise gewinnen können. Für einen Deal verlange Teheran von Washington, als führende Regionalmacht anerkannt zu werden, so Stokes. „Und egal ob die Amerikaner das akzeptieren oder nicht – sie werden aus dem Nahen Osten vertrieben.“