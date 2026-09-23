Rallye-Ziel in Monaco nach 100 Jahren erreicht

Wissenschaft im Mittelpunkt

Für Robert Krickl stand be dem Rallye-Abenteuer aber nicht der sportliche Aspekt im Vordergrund. Gemäß seiner Profession ging es dem Wissenschafter um Wissensvermittlung. Daher wurde die gesamte Fahrt umfangreich dokumentiert. Unter anderem erstellte Krickl einen kompletten 3D-Scann des Avis. „So nahmen wir die historische Verantwortung um die unwiederbringlichen Originalteile dieses Fahrzeuges wahr, um sie im Notfall reproduzierbar zu machen“, erklärt der Leiter dieses einzigartigen Projekts.