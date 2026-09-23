Aussage gegen Ausage

Der Angeklagte bestreitet die Drohungen. Er habe sie lediglich eine „schamlose Person“ genannt, weil er davon ausgegangen sei, dass sie trotz bestehender Ehe bereits einen anderen Mann habe. Die Frau wolle ihm schaden, weil er ihrer Familie die Schuld am schlechten Zustand seines Sohnes gebe. Auch seine Ex-Frau springt ihm im Zeugenstand bei. Und so steht Aussage gegen Aussage. Die Verteidigung fordert einen Freispruch nach dem Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“.