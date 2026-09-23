Heftige Strafe droht: Aufregung um Tennis-Juwel!

Auch Thema auf politischer Bühne

Deshalb droht dem Tennis-Juwel nun eine empfindliche Strafe. 10.000 Dollar soll sie wohl zahlen müssen, wenn sie nicht in Peking an den Start geht. Während andere asiatische Tennis-Asse, wie etwa Naomi Osaka, sich dem Druck der WTA gebeugt haben und ihren Start bei den Asien-Spielen abgesagt haben, will Eala ihre Linie durchziehen. Für sie ist der Bewerb in Japan auch eine große Chance das Olympia-Ticket frühzeitig zu lösen.