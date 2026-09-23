Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht?

Also gibt es nun auch beim Zivildienst drei Modelle: elf Monate am Stück dienen oder sieben Monate und den Rest dann später nachholen. An derselben Dienststelle oder woanders. Bis das Pflicht wird, kann man das freiwillig machen. Alles? Nein, nur die elf Monate am Stück.

Verwirren, das können wir wirklich.