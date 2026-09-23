Keine Hofberichterstattung für Donald Trump

Im Lichtschein einer Kerze gründeten Henry Raymond und George Jones vor 175 Jahren eine Zeitung, die sich völlig von den damaligen Revolverblättern abheben sollte – seriös und faktenbasiert: die „New York Times“ (damals noch mit dem Zusatz „Daily“). Aber vor allem sollte sie unabhängig sein. Wenn auch im Sinne der Werte von Raymond, der die Republikanische Partei mitbegründete.