„Bin angefressen!“ Grüner zuckt auf krone.tv aus

Der grüne Wehrsprecher David Stögmüller kritisiert im Interview mit Stefana Madjarov, dass die Regierung die Opposition – also Grüne und FPÖ – bei der geplanten Heeresreform bisher nicht eingebunden habe. Den geplanten Start mit 1. Jänner 2027 hält er angesichts des bisherigen Zeitplans für unrealistisch. Was die Regierung tun müsste, um die Grünen ins Boot zu holen? Das sehen Sie im Video.