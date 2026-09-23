ÖFB-Team will besondere Rekordserie fortsetzen

Für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist Linz bisher zumeist ein guter Boden gewesen. Vor dem Nations-League-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) gegen Israel kann das ÖFB-Team in Oberösterreichs Landeshauptstadt auf acht Siege, fünf Unentschieden und drei Niederlagen zurückblicken, das Torverhältnis lautet 34:17. Noch besser liest sich die Bilanz in der neuen Raiffeisen Arena – sie steht bei fünf Siegen und einem Remis. Mit diesem Ass im Ärmel will man eine besondere Serie ausbauen.