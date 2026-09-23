Söder droht: Will Berlin den Geldhahn zudrehen

Söder will den Länderfinanzausgleich als Mittel gegen eine linksgerichtete Stadtregierung in Berlin einsetzen. „Es kann nicht sein, dass der Bund endlos Geld zahlt und wir endlos Geld zahlen dafür, dass wir am Ende eine antisemitische Führung haben, in der bei Partys Clankriminelle dabei sind“, sagte der CSU-Vorsitzende am Dienstag bei einer Klausurtagung der bayerischen CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz.

Söder möglicher Merz-Nachfolger

Bayern zählt zu den wirtschaftsstärkeren Bundesländern Deutschlands, während Berlin vom Finanzausgleich profitiert. Erst Mitte September hatten Bund und Land Berlin vereinbart, dass die Hauptstadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben mehr Bundesmittel für Sicherheit und Kultur erhält. Söder sagte, diesen Vertrag wolle er „nochmal aufmachen“, wenn die Linke die Enteignung von Wohnungsunternehmen weiterverfolge. Zudem wolle er mit den anderen Länderregierungschefs noch einmal reden, „ob wir nicht eine grundlegende Neuordnung des Länderfinanzausgleichs bekommen“.