Nun Unterschriften-Liste gegen „Mäci“ in Walding

Um ein paar Kilometer soll nach dem Gemeinderats-Nein von Ottensheim in Oberösterreich der Standort einer neuen „Mäci“-Filiale verschoben werden. Denn im Nachbarort gibt‘s weniger Gegenwind aus der Amtsstube. Doch inzwischen versuchen Private, den Fast-Food-Giganten zu bremsen.
Nach dem Nein aus dem Ottensheimer Gemeinderat soll in der Nachbargemeinde Walding eine McDonald’s-Filiale gebaut werden. Dort gibt’s politisch weniger Ablehnung, doch wurde nun eine Online-Petition gestartet, um das Projekt neben dem Einkaufspark zu verhindern.
Verkehrs- und Umweltbelastung
Man führt als Argumente vor allem eine zusätzliche Verkehrs- und Umweltbelastung an und dass der Bedarf eines Fast-Food-Restaurants nicht geprüft sei und im Ortsentwicklungsplan nicht vorkomme.
Drei Tage nach Beginn der Online-Petition hatte diese am Dienstagabend schon mehr als 600 Unterschriften beisammen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.