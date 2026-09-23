Nun Unterschriften-Liste gegen „Mäci“ in Walding

Um ein paar Kilometer soll nach dem Gemeinderats-Nein von Ottensheim in Oberösterreich der Standort einer neuen „Mäci“-Filiale verschoben werden. Denn im Nachbarort gibt‘s weniger Gegenwind aus der Amtsstube. Doch inzwischen versuchen Private, den Fast-Food-Giganten zu bremsen.