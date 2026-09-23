Mieterin schämt sich für Haus: „Lade keinen ein“

Neben der Sauberkeit macht sie sich auch Sorgen um die Sicherheit. Im obersten Stock hält ein Fenster nur dank provisorischer Lösung. Dafür wurde eine Strumpfhose verwendet. Ein Stiegengeländer ist locker, wackelt deutlich. „Ich verlange ja keine Generalsanierung, aber ich will mich nicht mehr für das Stiegenhaus schämen müssen.“