„Endlich!“ ÖSV-Adler-Legende trifft großes Idol

Große Freude bei Skisprung-Legende Thomas Morgenstern. Der ehemalige ÖSV-Adler hat auf dem Münchner Oktoberfest nämlich eines seiner größten Idole getroffen, wie er auf Instagram verrät.
„Wenn du endlich eines deiner größten Idole triffst“, schreibt ein erfreuter Thomas Morgenstern zu einem Video, das den ehemaligen ÖSV-Adler auf dem Münchner Oktoberfest zeigt. Darauf zu sehen ist, wie der 39-Jährige auf eine Legende der Leichtathletik trifft: Usain Bolt!
Jamaikaner ist schon Stammgast
Der Jamaikaner gilt als Stammgast auf der Wiesn und hat es auch in diesem Jahr in München bereits wieder Krachen lassen. Dieses Mal gab es schließlich auch ein Zusammentreffen mit Morgenstern, für den damit ein Traum in Erfüllung ging.
„Ein Moment, den ich nie vergessen werde“, freut sich der ehemalige Weltklasse-Skispringer über das Treffen. Nach einer Umarmung tauschten die beiden Sport-Ikonen ein paar Worte aus, ehe man sich wieder dem Treiben im Zelt widmete.
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