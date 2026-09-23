Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freude auf der Wiesn

„Endlich!“ ÖSV-Adler-Legende trifft großes Idol

Ski Nordisch
23.09.2026 06:21
Das Zusammentreffen zweier ehemaliger Sportstars auf dem Oktoberfest!
Das Zusammentreffen zweier ehemaliger Sportstars auf dem Oktoberfest!(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/Instagram_thomasmorgenstern)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Große Freude bei Skisprung-Legende Thomas Morgenstern. Der ehemalige ÖSV-Adler hat auf dem Münchner Oktoberfest nämlich eines seiner größten Idole getroffen, wie er auf Instagram verrät. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wenn du endlich eines deiner größten Idole triffst“, schreibt ein erfreuter Thomas Morgenstern zu einem Video, das den ehemaligen ÖSV-Adler auf dem Münchner Oktoberfest zeigt. Darauf zu sehen ist, wie der 39-Jährige auf eine Legende der Leichtathletik trifft: Usain Bolt!

Jamaikaner ist schon Stammgast
Der Jamaikaner gilt als Stammgast auf der Wiesn und hat es auch in diesem Jahr in München bereits wieder Krachen lassen. Dieses Mal gab es schließlich auch ein Zusammentreffen mit Morgenstern, für den damit ein Traum in Erfüllung ging.

Lesen Sie auch:
Usain Bolt schwingt das Tanzbein wie ein Blitz ...
Hier im Video
Sprint-Star Bolt lässt es auf der Wiesn krachen
21.09.2026

„Ein Moment, den ich nie vergessen werde“, freut sich der ehemalige Weltklasse-Skispringer über das Treffen. Nach einer Umarmung tauschten die beiden Sport-Ikonen ein paar Worte aus, ehe man sich wieder dem Treiben im Zelt widmete. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
23.09.2026 06:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
191.951 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
115.568 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Ski Alpin
Der Skizirkus trauert um seinen „Skischuh-Papst“
99.863 mal gelesen
Jonathan Nordbotten (l.) war einer von unzähligen Ski-Assen, die auf die Dienste ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1749 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1492 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1310 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Mehr Ski Nordisch
Freude auf der Wiesn
„Endlich!“ ÖSV-Adler-Legende trifft großes Idol
Sport Tv Logo
Heli flog Masten ein
Für Nachtspringen geht Bergisel endlich Licht auf
Verband bestätigt
Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)
Sport Tv Logo
Jagd auf Weltcupticket
Neues „Federkleid“ verleiht ÖSV-Adler Flügel
Nach Rücktritt
Doppelsieg für Lisa Eder bei Comeback

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf