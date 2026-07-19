Tausende melden Störung von Facebook und Instagram

Die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram kämpfen derzeit weltweit mit einer Störung. Nutzerinnen und Nutzer können sich teilweise gar nicht einloggen oder sehen keine Beiträge mehr. Am Sonntagvormittag gingen mehr als 15.000 Meldungen zu Facebook ein und etwa 6000 zu Instagram.
Auf Facebook heißt es, dass das Konto „derzeit nicht verfügbar“ sei und damit gerechnet werde, dass die Störung in Kürze behoben sei. Die ersten Meldungen gingen ungefähr um 9 Uhr ein. Bei Instagram war der Höhepunkt der Störungsmeldungen nur wenig später. „Meta hat scheinbar ein Problem. Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram“, sagte eine Nutzerin zu „5 Minuten“.
Bei vielen Nutzerinnen und Nutzern der beiden Plattformen ist der Feed nicht verfügbar. „Jedoch scheint nicht jeder betroffen zu sein. In unserem Team lud der Feed bei einigen problemlos, während andere vergeblich auf Inhalte warten (...)“, teilte die Plattform netzwelt.de mit. Die Meldungen würden eher auf eine teilweise Störung als auf einen kompletten Ausfall hindeuten. Weitere Probleme betreffen etwa den Login und das Hochladen von Inhalten. Diese können sowohl auf der App als auch auf der Website auftreten, wobei die mobile App bei einigen noch eher funktioniert.
Ursache noch unklar
Warum es zu der weltweiten Störung gekommen ist und wie lange sie noch andauern wird, war am späten Sonntagvormittag unklar. Auch Nutzerinnen und Nutzer des Messengerdiensts WhatsApp meldeten Störungen, vergleichsweise aber deutlich seltener. Meldungen kommen etwa aus den USA, Kanada, Australien, Finnland, Serbien und auch Deutschland sowie Österreich.
Die Fachleute von netzwelt.de empfehlen, die Apps neu zu starten und sich neu einzuloggen. Zudem könnten Betroffene versuchen, vom WLAN in den Mobilfunk zu wechseln und vice versa. Manchmal sei die App nicht verfügbar, aber der Zugriff über den Browser funktioniere noch, hieß es in einem Beitrag. „Hilft das nicht, liegt die Ursache vermutlich bei Instagram selbst. In diesem Fall bleibt meist nur abzuwarten, bis der Dienst die Probleme behoben hat“, wird eingewandt.
Die US-amerikanische Foto- und Kurzvideoplattform Instagram wird weltweit von mehr als drei Milliarden Menschen genutzt. Facebook wird von ungefähr zwei Milliarden Menschen täglich verwendet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.