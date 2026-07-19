Tausende melden Störung von Facebook und Instagram

Bei vielen Nutzerinnen und Nutzern der beiden Plattformen ist der Feed nicht verfügbar. „Jedoch scheint nicht jeder betroffen zu sein. In unserem Team lud der Feed bei einigen problemlos, während andere vergeblich auf Inhalte warten (...)“, teilte die Plattform netzwelt.de mit. Die Meldungen würden eher auf eine teilweise Störung als auf einen kompletten Ausfall hindeuten. Weitere Probleme betreffen etwa den Login und das Hochladen von Inhalten. Diese können sowohl auf der App als auch auf der Website auftreten, wobei die mobile App bei einigen noch eher funktioniert.