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„Meta hat ein Problem“

Tausende melden Störung von Facebook und Instagram

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19.07.2026 11:39
Der US-Konzern Meta kämpft derzeit mit einer Störung seiner Social-Media-Plattformen ...
Der US-Konzern Meta kämpft derzeit mit einer Störung seiner Social-Media-Plattformen (Symbolbild).(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
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Von Katharina Wurzer

Die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram kämpfen derzeit weltweit mit einer Störung. Nutzerinnen und Nutzer können sich teilweise gar nicht einloggen oder sehen keine Beiträge mehr. Am Sonntagvormittag gingen mehr als 15.000 Meldungen zu Facebook ein und etwa 6000 zu Instagram.

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Auf Facebook heißt es, dass das Konto „derzeit nicht verfügbar“ sei und damit gerechnet werde, dass die Störung in Kürze behoben sei. Die ersten Meldungen gingen ungefähr um 9 Uhr ein. Bei Instagram war der Höhepunkt der Störungsmeldungen nur wenig später. „Meta hat scheinbar ein Problem. Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram“, sagte eine Nutzerin zu „5 Minuten“. 

Bei vielen Nutzerinnen und Nutzern der beiden Plattformen ist der Feed nicht verfügbar. „Jedoch scheint nicht jeder betroffen zu sein. In unserem Team lud der Feed bei einigen problemlos, während andere vergeblich auf Inhalte warten (...)“, teilte die Plattform netzwelt.de mit. Die Meldungen würden eher auf eine teilweise Störung als auf einen kompletten Ausfall hindeuten. Weitere Probleme betreffen etwa den Login und das Hochladen von Inhalten. Diese können sowohl auf der App als auch auf der Website auftreten, wobei die mobile App bei einigen noch eher funktioniert.

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Ursache noch unklar
Warum es zu der weltweiten Störung gekommen ist und wie lange sie noch andauern wird, war am späten Sonntagvormittag unklar. Auch Nutzerinnen und Nutzer des Messengerdiensts WhatsApp meldeten Störungen, vergleichsweise aber deutlich seltener. Meldungen kommen etwa aus den USA, Kanada, Australien, Finnland, Serbien und auch Deutschland sowie Österreich.

Die Fachleute von netzwelt.de empfehlen, die Apps neu zu starten und sich neu einzuloggen. Zudem könnten Betroffene versuchen, vom WLAN in den Mobilfunk zu wechseln und vice versa. Manchmal sei die App nicht verfügbar, aber der Zugriff über den Browser funktioniere noch, hieß es in einem Beitrag. „Hilft das nicht, liegt die Ursache vermutlich bei Instagram selbst. In diesem Fall bleibt meist nur abzuwarten, bis der Dienst die Probleme behoben hat“, wird eingewandt.

Die US-amerikanische Foto- und Kurzvideoplattform Instagram wird weltweit von mehr als drei Milliarden Menschen genutzt. Facebook wird von ungefähr zwei Milliarden Menschen täglich verwendet.

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