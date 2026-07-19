Altersprüfung für alle Social-Media-Nutzer geplant

Monatelang wurde angekündigt, verhandelt und beraten – jetzt liegt er vor. Wie der „Krone“ bestätigt wurde, schickt die Regierung den Gesetzesentwurf zum Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige in die Begutachtung und zeitgleich zur Notifizierung nach Brüssel. Betroffen sind die Plattformen TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat – und mit ihnen alle Social-Media-Nutzer im Land. Denn sobald das Gesetz in Kraft tritt, muss jeder Nutzer bei jedem Anbieter der Plattformen zumindest einmal sein Alter nachweisen.