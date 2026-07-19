90er‑Ikonen rockten und Lugner feierte mit Kult-DJ

„Die Österreicher, die können feiern“, schwärmte Loona im Interview mit krone.tv am Samstag beim „90er Open Air Festival“ auf der Donauinsel. Ikonen wie Dr. Alban, East 17 und Oli P. sorgten für Nostalgie pur. Außerdem entdeckten wir Simone Lugner – in Begleitung eines Kult‑DJs, der ebenfalls die Bühne rockte. Was es damit auf sich hatte? Wir haben nachgefragt.
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