Zwei Menschen bei furchtbarem Crash getötet

Horror-Unfall auf der B 148 in Weng im Innkreis (OÖ): Zwei Pkw waren dort am Sonntagnachmittag frontal ineinander gekracht, ein drittes Auto involviert. Zwei Insassen konnten nur noch tot geborgen werden, weitere drei wurden schwer verletzt aus den Wracks befreit und in Krankenhäuser transportiert.
Der fürchterliche Verkehrsunfall hatte sich am Sonntag gegen 16.59 Uhr auf der Altheimer Straße (B 148) bei Weng zugetragen.
Zwei Autos zerfetzt
Insgesamt drei Fahrzeuge waren involviert, zwei sind völlig zerfetzt worden. Zwei Menschen – ein Mann und eine Frau – wurden bei dem Zusammenstoß getötet, drei weitere schwer verletzt. Eines der Autos dürfte nach einer lang gezogenen Kurve auf die andere Fahrbahnseite geraten und den entgegenkommenden Wagen gerammt haben. Die Straße war zu dem Zeitpunkt offenbar nass.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war stundenlang vor Ort: Drei Notarzt-Teams, Hubschrauber, Rettungssanitäter, Feuerwehrleute und Polizei standen im Berge- und Hilfseinsatz.
Hergang muss noch geklärt werden
Der Unfallhergang ist noch unklar, auch die genaue Identität der Opfer war vorerst nicht bekannt, es dürfte sich aber um deutsche Staatsbürger handeln. Im dritten Fahrzeug saßen zwei Rumänen, sie blieben unverletzt.
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