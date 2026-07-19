Zwei Menschen bei furchtbarem Crash getötet

Der fürchterliche Verkehrsunfall hatte sich am Sonntag gegen 16.59 Uhr auf der Altheimer Straße (B 148) bei Weng zugetragen.

Zwei Autos zerfetzt

Insgesamt drei Fahrzeuge waren involviert, zwei sind völlig zerfetzt worden. Zwei Menschen – ein Mann und eine Frau – wurden bei dem Zusammenstoß getötet, drei weitere schwer verletzt. Eines der Autos dürfte nach einer lang gezogenen Kurve auf die andere Fahrbahnseite geraten und den entgegenkommenden Wagen gerammt haben. Die Straße war zu dem Zeitpunkt offenbar nass.