Grünen-Politiker Mair im Radurlaub schwer gestürzt

Mittlerweile befindet sich der Tiroler wieder in der Heimat. Der Unfall ist bereits am Dienstag passiert. „Mir geht es soweit gut und ich bin in eingeschränktem Rahmen mobil und vor allem dankbar allen gegenüber, die mir geholfen haben“, schreibt der Politiker. Und: Er werde sich in nächster Zeit etwas schonen müssen. Allen Radfahrern rät er: „Passt auf, es ist sehr schnell rutschig da draußen!“