Tate-Brüder wegen Sexualdelikten festgenommen

Inzwischen kamen auch der Verdacht auf Menschenhandel von Minderjährigen, Geldwäsche und auf die Beeinflussung von Zeuginnen und Zeugen hinzu. Andrew und Tristan Tate bestreiten die Vorwürfe. Ein Anwalt der Brüder sagte ebenfalls, dass die beiden unschuldig seien und kritisierte die Auslieferung nach Großbritannien. Die beiden wurden in den Vereinigten Staaten geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter in die Nähe von London. Sie haben sowohl die britische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.