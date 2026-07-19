Neue Vorwürfe
Tate-Brüder wegen Sexualdelikten festgenommen
Der Influencer Andrew Tate (39) und sein Bruder Tristan (38) sind am Samstag in Miami festgenommen worden. Bei den Vorwürfen weiterer Opfer geht es um Vergewaltigung, Menschenhandel und Kinderpornografie. Die britische Staatsanwaltschaft hat die Auslieferung der Tate-Brüder beantragt.
Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen Juli 2010 und August 2017 ereignet haben. Die neuen Ermittlungen der britischen Polizei beziehen sich auf insgesamt sieben Opfer. In vier Fällen werde Anklage erhoben, hieß es. Dabei gehe es unter anderem um „Vergewaltigung, das Organisieren oder Erleichtern von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten“, sagte Malcolm McHaffie, Leiter der Abteilung für besondere Straftaten.
„Es gibt keinen Platz für männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen“, sagte die stellvertretende Polizeichefin von Bedfordshire, Karena Thomas. Die Polizei werde sich weiterhin unermüdlich dafür einsetzen, die Opfer zu unterstützen und allen gemeldeten Vorfällen nachgehen.
Es gibt keinen Platz für männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
Karena Thomas, stellvertretende Polizeichefin von Bedfordshire
Tatsächlich wird die Liste der möglichen Straftaten der Tate-Brüder immer länger. Beide werden etwa auch in Rumänien strafrechtlich verfolgt. Nach Abschluss des dortigen Verfahrens sollten sie nach Großbritannien ausgeliefert werden. Bereits 2014 erhoben zwei Frauen sowie eine Ex-Freundin Vergewaltigungsvorwürfe gegen Andrew Tate. Diese Verfahren wurden jedoch 2019 eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft keine ausreichende Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung sah.
Das sind die Vorwürfe im Detail
In Rumänien wird ebenfalls wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und organisierter Kriminalität ermittelt – sowohl gegen Andrew und Tristan Tate als auch gegen zwei Frauen. Laut der Staatsanwaltschaft sollen die Brüder mehrere Frauen gefangen gehalten und gewaltsam zur Prostitution und zum Mitwirken in Pornofilmen gezwungen haben. Zunächst hätten sie den Frauen Gefühle vorgespielt. Damals kamen die beiden in Untersuchungshaft. Der Prozessbeginn verzögerte sich immer wieder.
Inzwischen kamen auch der Verdacht auf Menschenhandel von Minderjährigen, Geldwäsche und auf die Beeinflussung von Zeuginnen und Zeugen hinzu. Andrew und Tristan Tate bestreiten die Vorwürfe. Ein Anwalt der Brüder sagte ebenfalls, dass die beiden unschuldig seien und kritisierte die Auslieferung nach Großbritannien. Die beiden wurden in den Vereinigten Staaten geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter in die Nähe von London. Sie haben sowohl die britische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.
Vom Boxer zum Influencer
Andrew Tate ist ein ehemaliger Kickboxer, der mit frauenverachtenden und rechtsextremen Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer erreicht. Sein Bruder Tristan ist gemeinsam mit ihm als Influencer tätig und zudem Unternehmer. 2011 nahm er an der vierten Staffel der britischen Reality-Serie „Shipwrecked: The Island“ teil.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.