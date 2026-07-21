Batterien-Farce sorgte für brenzlige Situationen

„Ein packendes Rennen mit unzähligen Wendungen endete mit einem beeindruckenden Comeback-Sieg von Kimi Antonelli beim GP von Belgien in Spa.“ Einverstanden, der Mercedes-Jungstar hielt die Konkurrenz mit Können in Schach, siegte souverän, aber, Hand aufs Herz, bei der Schlagzeile des „Corriere dello Sport“ geht nur den leidenschaftlichen Tifosi das Herz so richtig auf. Schon vor dem Wochenende war klar, dass es nach der Regelrevolution nur ums Energiemanagement gehen wird.