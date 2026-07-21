Kärntner Wutwirt will in Salzburg kräftig umrühren

Wutwirt Stefan Lercher, der seit zwölf Jahren eine Pizzeria am Kärntner Millstätter See betreibt, sorgte schon mehrmals für Schlagzeilen. 2023 ließ er mit der Ankündigung aufhorchen, dass er Veganer, Hippies, Ökos und Araber nicht mehr bedienen werde. Die Empörung war österreichweit groß. Der Gastronom musste sich nach der Ankündigung vor der Gleichbehandlungskommission verantworten.