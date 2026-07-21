„Unglaublich!“ Shiffrin und Kilde feiern WM-Finale

Das Skitraumpaar macht einen Abstecher in die Fußball-Welt. Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde waren am Sonntag beim WM-Finale vor Ort dabei und zeigen sich anschließend begeistert.
„Erstes WM-Finale und es war unglaublich“, schreibt Shiffrin auf Instagram. Dazu postet die US-Amerikanerin eine Reihe von Fotos und Videos rund um das Match in New Jersey.
Zusammen mit Partner Kilde hatte sich die Ski-Queen reichlich amüsiert. Auch beim durch die norwegischen Fans weltweit zum Phänomen gewordenen „Viking Row“ legte sich Shiffrin ins Zeug und „ruderte“ auf der Tribüne fleißig mit. Norweger Kilde hingegen zeigte sich dabei verhaltener.
Willkommene Abwechslung
Besonders in den Bann gezogen wurde das Paar natürlich auch von Superstar Lionel Messi. Ein Video zeigt den Argentinier vor dem Anstoß in ehrfürchtiger Großaufnahme. Wenngleich er an diesem Tag ausnahmsweise fußballerisch nicht glänzen konnte.
Dass das Finale nicht zum großen Torspektakel wurde, störte das Ski-Duo am Ende nicht. Vielmehr zeigte sich Shiffrin dankbar für die Erfahrung und die willkommene Abwechslung, bevor es mit der Vorbereitung auf die neue Skisaison wieder so richtig losgeht.
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