Zockte gescheiterter Lokalpächter Investoren ab?

Horrende Preise für Zimmer verlangt

Doch niemand der Geschädigten machte dem 49-jährigen Familienvater Vorwürfe. Vielmehr sorgte die Rolle des Liegenschaftseigentümers für Diskussionen im Gerichtssaal. Laut mehreren Zeugen habe dieser neu renovierte Zimmer einfach nicht vermietet oder zu horrenden Preisen angeboten und so das Projekt vereitelt. „Dieses wäre Gold wert gewesen, wenn der Vermieter seine Sache richtig gemacht hätte“, meinte ein Geldgeber. Doch der Eigentümer, der sich oft in Dubai aufhalten soll, war nicht einmal fürs Gericht greifbar.