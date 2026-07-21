„Er war unglaublich!“ Antonelli sorgt für Staunen

Diese lieferte zuletzt auch Russell ab, ehe in Belgien wieder ein Nackenschlag folgte. In den vergangenen Wochen hatte sich der Brite, der den perfekten Umgang mit den neuen Autos noch nicht gefunden hat, mit drei Podestplätzen im WM-Rennen zurückgearbeitet. Nur noch 25 Punkte – die es für einen Rennsieg gibt – betrug der Rückstand auf seinen Teamkollegen vor dem Wochenende in Belgien. Ein Rennen vor Saisonhalbzeit sind es wieder 50.