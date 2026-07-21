Noch größere WM? Verband mit klarer Ansage an FIFA

Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL plädiert dafür, die Weltmeisterschaft 2030 mit einer Rekordzahl von 64 Mannschaften spielen zu lassen. Nur einen Tag nach dem Ende des ersten WM-Turniers mit 48 Teams in Nordamerika setzte sich CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez am Montag in den sozialen Medien für ein noch größeres Format ein. Er forderte die FIFA auf, die Jubiläumsausgabe des Turniers zu vergrößern.