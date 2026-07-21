„Habe ich als Einziger absichtlich verschlafen!“

„Die Hydration-Break wird mir ganz besonders fehlen (lacht). Ich glaube, dass ich als einziger Österreicher absichtlich die Halbzeitshow verschlafen habe! Das geht mir nämlich zu sehr in die Super-Bowl-Atmosphäre und es sollte ganz klar schon noch immer der Fußball im Vordergrund stehen“, blickt Doublesieger Didi Kühbauer auf die WM und das Endspiel zurück.