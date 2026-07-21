„Habe ich als Einziger absichtlich verschlafen!“

Die Trainer und Kapitäne der Bundesligisten sprachen vor dem Saisonauftakt über ihre WM-Erkenntnisse. Was Rapids Coach Johannes Hoff Thorup, Austrias Stephan Helm oder LASK-Doubleheld Didi Kühbauer bei der Endrunde in Übersee gefiel – und was nicht.
„Die Hydration-Break wird mir ganz besonders fehlen (lacht). Ich glaube, dass ich als einziger Österreicher absichtlich die Halbzeitshow verschlafen habe! Das geht mir nämlich zu sehr in die Super-Bowl-Atmosphäre und es sollte ganz klar schon noch immer der Fußball im Vordergrund stehen“, blickt Doublesieger Didi Kühbauer auf die WM und das Endspiel zurück.
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