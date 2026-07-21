Deutsche Bahn verbietet Alkohol an allen Bahnhöfen

Positive Bilanz

Entsprechende Erfahrungen hat die Deutsche Bahn unter anderem am Hauptbahnhof Hamburg gemacht. Nachdem der Konsum von Alkohol dort im April 2024 verboten worden war, ging die Zahl der Konflikte und Auseinandersetzungen spürbar zurück. Das Sicherheitsgefühl für Reisende habe sich verbessert, zudem sei der Reinigungsaufwand zurückgegangen.