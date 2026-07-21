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Bis 15. Oktober 2026

Deutsche Bahn verbietet Alkohol an allen Bahnhöfen

Ausland
21.07.2026 06:36
Die Deutsche Bahn verspricht sich von einem Alkoholverbot mehr Sicherheit und weniger ...
Die Deutsche Bahn verspricht sich von einem Alkoholverbot mehr Sicherheit und weniger Streitigkeiten unter Alkoholeinfluss.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
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Von krone.at

Die Deutsche Bahn plant ein bundesweites Alkoholverbot an allen 5400 Bahnhöfen in Deutschland. Bis Oktober 2026 soll es untersagt sein, auf Bahnsteigen oder in Bahnhofshallen außerhalb der Bahnhofsgastronomie Bier, Wein, Schnaps oder anderen Alkohol zu trinken. 

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Bisher gilt ein solches Konsumverbot vor allem an großen deutschen Bahnhöfen wie Frankfurt, Hamburg oder Köln. Nun weitet der Staatskonzern die Regelung über sein Hausrecht bundesweit aus. 

Positive Bilanz
Entsprechende Erfahrungen hat die Deutsche Bahn unter anderem am Hauptbahnhof Hamburg gemacht. Nachdem der Konsum von Alkohol dort im April 2024 verboten worden war, ging die Zahl der Konflikte und Auseinandersetzungen spürbar zurück. Das Sicherheitsgefühl für Reisende habe sich verbessert, zudem sei der Reinigungsaufwand zurückgegangen.

„Genug ist genug“
Bahnchefin Evelyn Palla zur Ausweitung des Verbots zur „Bild“: „Es reicht. Genug ist genug. Wir greifen jetzt noch härter durch. Wir wollen mehr Ordnung und Sicherheit auf unseren Bahnhöfen und in unseren Zügen. Für mich zählt nur eins: der Schutz unserer Kollegen und unserer Reisenden.“

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Platzverweis bis Hausverbot
Die Einhaltung des Verbots werde von den DB-Sicherheitskräften und der Bundespolizei überwacht. Wer beim illegalen Alkoholkonsum erwischt werde, müsse mit einem sofortigen Platzverweis rechnen. Bei wiederholten Verstößen droht ein dauerhaftes Hausverbot.

Ein generelles Alkoholverbot in allen DB-Zügen gibt es bisher nicht. Dafür ist Rauchen in Zügen grundsätzlich untersagt. Auf Bahnhöfen wiederum ist Rauchen nur in gekennzeichneten Raucherbereichen erlaubt.

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