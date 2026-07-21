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Andere Klubs zittern

Nur der LASK hat die Ligaphase in Europa gebucht

Fußball National
21.07.2026 06:30
LASK-Trainer Didi Kühbauer.
LASK-Trainer Didi Kühbauer.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Die Linzer wären bei einem Scheitern im Champions-League-Play-off fix in der Europa League. Für die restlichen vier Klubs heißt es vorerst zittern.  

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Mit Sturm startet Österreich Dienstag in den Europacup 2026/27 – letztmals mit fünf Klubs! Wegen der zuletzt mageren Ausbeute sind ab 2027/28 nur vier Teams europäisch vertreten. Fix im Herbst in einer Ligaphase dabei ist vorerst nur Meister LASK, der im Play-off der Champions League Mitte August einsteigt. Setzt man sich durch, wäre das Königsklassen-Ticket fix, bei einem Aus wartet die Ligaphase der Europa League.

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