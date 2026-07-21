Nur der LASK hat die Ligaphase in Europa gebucht

Mit Sturm startet Österreich Dienstag in den Europacup 2026/27 – letztmals mit fünf Klubs! Wegen der zuletzt mageren Ausbeute sind ab 2027/28 nur vier Teams europäisch vertreten. Fix im Herbst in einer Ligaphase dabei ist vorerst nur Meister LASK, der im Play-off der Champions League Mitte August einsteigt. Setzt man sich durch, wäre das Königsklassen-Ticket fix, bei einem Aus wartet die Ligaphase der Europa League.