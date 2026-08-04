Bruce Springsteen teilt bewegendes Krebs-Update

Nach Jahren voller Angst und Hoffnung gibt es endlich gute Nachrichten aus dem Hause Bruce Springsteen. Der Rock-Star (76) hat bekannt gegeben, dass seine Ehefrau Patti Scialfa (73) nach ihrem langen Kampf gegen Blutkrebs in Remission ist. Für das Paar endet damit eine der schwersten Phasen seines Lebens.