Ein Unikat! Fußballfans schauen vom Hochsitz zu

Der Ball rollt wieder im Kärntner Fußball-Unterhaus. Und in Diex in der 2. Klasse D gibt‘s eine neue Attraktion. Der Sponsor des Tages kann die Partien mit vier Personen von einem Jäger-Hochsitz aus verfolgen. Dazu trumpften bei Viktring die neuen Ukrainer auf, gab‘s für den Kapitän von Berg im Drautal drei Punkte als Hochzeitsgeschenk.
Waidmannsheil am Fußballplatz! Denn bei Diex (2. Klasse D) können Fans seit diesem Wochenende auf einem Jäger-Hochsitz, der direkt neben dem Feld steht, die Spiele verfolgen. „Unser Sponsor des Tages bekommt dort vier Plätze und zusätzlich Getränke. Der Ausblick ist oben spitze. Wir haben einige Jäger im Vorstand und sind daher auf die Idee gekommen“, erzählt Obmann Anton Napetschnig.
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