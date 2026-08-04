Ein Unikat! Fußballfans schauen vom Hochsitz zu

Waidmannsheil am Fußballplatz! Denn bei Diex (2. Klasse D) können Fans seit diesem Wochenende auf einem Jäger-Hochsitz, der direkt neben dem Feld steht, die Spiele verfolgen. „Unser Sponsor des Tages bekommt dort vier Plätze und zusätzlich Getränke. Der Ausblick ist oben spitze. Wir haben einige Jäger im Vorstand und sind daher auf die Idee gekommen“, erzählt Obmann Anton Napetschnig.