Sie stellen sicher, dass alte Luegbrücke durchhält

Seit März 2025 und noch bis Ende 2030 wird an der Neuerrichtung der Luegbrücke entlang der Brennerautobahn A13 in Tirol gearbeitet. Der Verkehr über die alte Brücke wird inzwischen streng überwacht. Die „Krone“ bekam von der Asfinag einen Einblick.
Montag um kurz nach 9 Uhr beim Asfinag-Rastplatz in Nößlach, unmittelbar vor der Luegbrücke: Hier rollen Lkw, Wohnmobile, Autos und Motorräder in Richtung Süden. Doch bevor sie die 1,8 Kilometer lange Brücke passieren, werden sie mittels Hightech automatisch gecheckt. Nach mehr als 55 Jahren ist der Abschnitt auf dem Weg in den Süden am Ende der Nutzungsdauer angelangt.
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