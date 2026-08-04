Sie stellen sicher, dass alte Luegbrücke durchhält

Montag um kurz nach 9 Uhr beim Asfinag-Rastplatz in Nößlach, unmittelbar vor der Luegbrücke: Hier rollen Lkw, Wohnmobile, Autos und Motorräder in Richtung Süden. Doch bevor sie die 1,8 Kilometer lange Brücke passieren, werden sie mittels Hightech automatisch gecheckt. Nach mehr als 55 Jahren ist der Abschnitt auf dem Weg in den Süden am Ende der Nutzungsdauer angelangt.