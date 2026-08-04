„Ich habe mich gleich wieder richtig wohlgefühlt!“

221 Tage nach seinem schweren Sturz in Gröden kehrte Speed-Hoffnung Stefan Eichberger in Zermatt zurück auf Schnee. Mit der „Krone“ sprach der Steirer über den Moment, seine körperliche Fitness und warum es positiv ist, künftig an der Seite von Vincent Kriechmayr & Co. zu trainieren.
Schneeknappheit, Liftsperre, ein daher nach nur drei Tagen abgebrochenes Trainings-Camp – aber einer verließ das Schweizer Zermatt dennoch mit breitem Grinsen: Stefan Eichberger! Denn der Steirer kehrte 221 Tage nach seinem schweren Sturz in Gröden samt Kreuz- und Meniskusriss zurück auf die Skier.
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