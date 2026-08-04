Erdbeben erschüttert den Norden der Toskana

Beben bei Neapel am Freitag

Erst am Freitagabend hat ein Erdbeben der Stärke 4,7 die Phlegräischen Felder bei Neapel erschüttert. 26 Menschen wurden verletzt, sie erlitten vor allem Knochenbrüche. Ungefähr 300 Personen mussten ihre Wohnungen und Häuser vorübergehend verlassen. Laut den Behörden wurden mehr als 170 Nachbeben registriert. Die schwersten Schäden wurden aus der Hafenstadt Pozzuoli gemeldet.