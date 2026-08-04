Zu wenig Bäder für Schwimmunterricht für Kinder

Die Erhebung schaffe nun erstmals einen Überblick über die vorhandene Schwimminfrastruktur. Die Datenbank soll Vereinen, Schwimmschulen, Bildungseinrichtungen sowie Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern als Planungsinstrument dienen. „Nur wenn wir wissen, wo Wasserflächen vorhanden sind und wo sie auch fehlen, können wir den Zugang zu Schwimmunterricht auch sichern“, so Polansky.