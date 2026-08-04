Strasser: Keine Angst vor gefrorenen Zehen

Michael Strasser startet sein nächstes Extrem-Abenteuer: Der Niederösterreicher erklimmt die höchsten Gipfel aller neun Bundesländer und legt die Strecken dazwischen mit dem Rad zurück. Hitze, Gewitter und kaum Schlaf machen die Rekordjagd quer durch Österreich zur Härteprobe.