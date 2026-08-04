Flügelflitzer wieder im Training bei den Bullen

Weil er zuletzt nicht wirklich bei der Sache war, stand Edmund Baidoo beim Bundesliga-Auftakt der Bullen gegen Hartberg gar nicht im Kader. Der Ghanaer wollte Salzburg in Richtung Brügge verlassen. Jetzt ist ein Wechsel aber endgültig vom Tisch.
Nach mehreren verpassten Trainingseinheiten kehrte Baidoo nämlich nun ins Mannschaftstraining der Salzburger zurück. Der Flügelflitzer dürfte sich damit abgefunden haben, dass es in diesem Sommer zu keinem Wechsel kommen wird.
Ob der 20-Jährige am Donnerstag beim Europacup-Qualifikationsspiel gegen Pafos wieder im Aufgebot der Mozartstädter steht, wird sich zeigen. Aber klar ist, dass die Bullen nach dem Abgang von Adam Daghim zu Hoffenheim auf den Flügelpositionen momentan nicht überbesetzt sind.
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