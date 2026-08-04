Freund von Hamas-Opfer erschießt sich vor Grab

Der Tod seiner engen Freundin hatte ihn schwer mitgenommen, er hatte tagelang nach ihrer Ermordung nicht geschlafen oder etwas gegessen. „Nachdem sie ermordet worden war, ging er fast jeden Tag zum Friedhof“, berichtet seine Mutter „Später begann er sich langsam zu erholen. Er fing wieder an zu lachen und mit Menschen zu unterhalten“, so seine Schwester. Doch obwohl er wieder fröhlich wirkte, hatte er zuletzt auch wieder mit schwierigen Phasen zu kämpfen. Am Ende dürfte der Schmerz zu groß für den jungen Mann gewesen sein.