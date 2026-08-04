Heißes Pflaster – aber Sturm war immer cool!

Ein Hexenkessel mit mehr als 40.000 Fans ist garantiert! Man kennt die fanatischen und heißblütigen Anhänger der türkischen Großklubs Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas, dreimal in der Klubgeschichte machte Sturm mit ihnen Bekanntschaft. Zweimal duellierten sich die Grazer mit Galatasaray (2000/2001 und 2009/10), einmal standen sie Fenerbahce als Gegner gegenüber (2017/18).