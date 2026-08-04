Blutbad auf der Krim
Russischer Soldat tötet Kameraden und 3 Zivilisten
Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat ein russischer Soldat das Feuer auf Kameraden und Zivilisten eröffnet und vier Menschen getötet.
Demnach erschoss der Mann zunächst einen Kameraden und verletzte einen weiteren. Danach tötete er drei Zivilisten. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen.
Gouverneur ruft zu „Ruhe“ auf
Zum Motiv des Angreifers gab es zlaut Michail Raswoschajew, Gouverneur der Region Sewastopol, zunächst keine Angaben. „Alle Umstände und Ursachen des Vorfalls werden derzeit untersucht“, sagte er. Er rief die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und keine Gerüchte zu verbreiten.
Die Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist eine strategisch wichtige und stark militarisierte Halbinsel am Schwarzen Meer, die eigentlich zur Ukraine gehört. Russland hat die Krim bereits 2014 annektiert. In Sewastopol hat die russische Schwarzmeerflotte seit jeher ihren Hauptstützpunkt.
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