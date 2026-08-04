Russischer Soldat tötet Kameraden und 3 Zivilisten

Gouverneur ruft zu „Ruhe“ auf

Zum Motiv des Angreifers gab es zlaut Michail Raswoschajew, Gouverneur der Region Sewastopol, zunächst keine Angaben. „Alle Umstände und Ursachen des Vorfalls werden derzeit untersucht“, sagte er. Er rief die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und keine Gerüchte zu verbreiten.