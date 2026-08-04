Salzburger Karl schwimmt bei EM in die Top Ten

Die Medaille ging sich für Luca Karl zwar nicht aus. Der Freiwasser-Athlet kam bei der Schwimm-EM in Paris über die zehn Kilometer aber dennoch auf den sehr starken achten Platz. Die Spitzengruppe um Sieger Daniel Wellbrock (D) zog das Tempo in der letzten Runde ordentlich an. Aber auch Karl legte im Schlussspurt wieder zu.
Die erhoffte Medaille ging sich am Ende nicht aus. Schwimm-Ass Luca Karl landete bei der Europameisterschaft in Paris im Freiwasser über die zehn Kilometer auf Rang acht mit rund 30 Sekunden Rückstand.
Zur Hälfte des Rennens war Luca Karl noch vorne dabei
Lange Zeit war das Feld dicht beisammen. Karl verzichtete bei Hälfte des Rennens auf die Versorgungsstation und machte dadurch Zeit und Plätze gut. Nach fünf Kilometern war der Salzburger als Fünfter und weniger als vier Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Schlagdistanz.
In der letzten von insgesamt acht Runden zog die Spitzengruppe um David Betlehem (Ung) und dem deutschen Duo Oliver Klemet und Florian Wellbrock das Tempo ordentlich an. Aus dem restlichen Feld konnte da keiner mitgehen, auch Karl nicht. Den Sieg holte sich am Ende Wellbrock vor Betlehem.
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