Salzburger Karl schwimmt bei EM in die Top Ten

Die Medaille ging sich für Luca Karl zwar nicht aus. Der Freiwasser-Athlet kam bei der Schwimm-EM in Paris über die zehn Kilometer aber dennoch auf den sehr starken achten Platz. Die Spitzengruppe um Sieger Daniel Wellbrock (D) zog das Tempo in der letzten Runde ordentlich an. Aber auch Karl legte im Schlussspurt wieder zu.