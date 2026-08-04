UFC-Kämpfer stirbt im Alter von nur 34 Jahren

„Am Montag, dem 3. August, wurde unser geliebter Fliegengewichts-Boxer Allan Nascimento nach einem offenbar im Schlaf erlittenen Herzinfarkt leblos aufgefunden“, teilt die UFC in den sozialen Medien mit. Trotz der Bemühungen des herbeigerufenen medizinischen Teams wurde der Kämpfer noch vor Ort für tot erklärt.