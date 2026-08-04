UFC-Kämpfer stirbt im Alter von nur 34 Jahren

Große Trauer und Bestürzung in der UFC: Der brasilianische Kämpfer Allan Nascimento ist im Alter von nur 34 Jahren verstorben.
„Am Montag, dem 3. August, wurde unser geliebter Fliegengewichts-Boxer Allan Nascimento nach einem offenbar im Schlaf erlittenen Herzinfarkt leblos aufgefunden“, teilt die UFC in den sozialen Medien mit. Trotz der Bemühungen des herbeigerufenen medizinischen Teams wurde der Kämpfer noch vor Ort für tot erklärt.
22 Siege, sieben Niederlagen
Der Brasilianer hatte eine Gesamtbilanz von 22 Siegen und sieben Niederlagen im MMA-Sport. Am 20. Juni stand Nascimento noch bei einer UFC Fight Night in Las Vegas im Käfig.
Die Trauer um den UFC-Star ist groß. „Unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid gelten Allans Familie, seinen Freunden, Teamkollegen und Angehörigen in dieser unglaublich schweren Zeit“, schreibt die US-amerikanische MMA-Organisation.
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