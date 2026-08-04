Rohrbruch: Stundenlang kein Wasser am Gluthitzetag

Drei Bezirke betroffen

Auch Katja Dämmrich von der MA 31 (Wiener Wasser) bestätigte den Vorfall: „Aktuell von dem Gebrechen betroffen sind Teile des 14., 16. und 17. Bezirks. Wir sind aktuell mit der Minimierung und der Behebung beschäftigt“, betonte sie. Wie viele Haushalte kein Wasser hatten, konnte die Sprecherin nicht sagen. „Das erheben wir gerade.“