„Es floss Blut“: Badegäste von Fischen gebissen

Fische beißen in Hände und Füße

Expertinnen und Experten vermuten, dass es sich bei den beißenden Fischen um Geißbrassen handeln könnte. Die bis zu 30 Zentimeter großen Tiere haben kräftige Zähne und zwicken hauptsächlich in Hände oder Füße, wenn man still im Wasser steht. Die Geißbrassen haben es vor allem auf Wundkrusten oder abgestorbene Haut abgesehen.