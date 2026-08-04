Schock auf Mallorca
„Es floss Blut“: Badegäste von Fischen gebissen
Auf Mallorca sind am Wochenende gleich mehrere Badegäste von Fischen gebissen worden. „Am Ende floss sogar Blut“, berichtet ein Opfer, das an einem beliebten Touristen-Strand auf der Insel gebadet hat.
An zwei Stränden auf der spanischen Insel Mallorca haben am Wochenende Fische zugeschnappt. Passiert sind die Beiß-Attacken an der Playa von Illetes und an der Cala Comtessa in der Gemeinde Calvià im Südwesten Mallorcas. Beide Strände sind bei Urlauberinnen und Urlaubern sehr beliebt und oft gut besucht.
Gleich mehrere Badegäste wurden am Wochenende von den Tieren in die Beine gebissen, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet. Ganz harmlos waren die Angriffe der Fische nicht, denn „am Ende floss sogar Blut“, berichtet eine Betroffene.
Fische beißen in Hände und Füße
Expertinnen und Experten vermuten, dass es sich bei den beißenden Fischen um Geißbrassen handeln könnte. Die bis zu 30 Zentimeter großen Tiere haben kräftige Zähne und zwicken hauptsächlich in Hände oder Füße, wenn man still im Wasser steht. Die Geißbrassen haben es vor allem auf Wundkrusten oder abgestorbene Haut abgesehen.
Auf Mallorca passieren immer wieder solche Beiß-Vorfälle, Expertinnen und Experten denken, dass das mit den steigenden Wassertemperaturen zusammenhängen könnte. Denn das wärmere Wasser sorgt dafür, dass der Stoffwechsel angeregt wird und die Fische einen höheren Nahrungsbedarf haben. Dadurch könnten die Geißbrassen eher die Angst vor Menschen verlieren und ins flache Wasser kommen.
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