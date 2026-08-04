„Ich fliege nur, wenn es einen Sinn macht!“

Ein Trio favorisiert

Mit seiner Saisonbestleistung von 67,00 m liegt Lukas Weißhaidinger auf dem zwölften Platz der Entry List. Diese Zahlen aber sind vor der EM Schall und Rauch. Vor Birmingham weisen von den EM-Startern sechs Werfer eine Jahresbestleistung mit Würfen auf der „Segelwiese“ von Ramona in den USA auf. Aussagekräftiger ist eine Rangliste ohne Ergebnisse von Ramona. Da führt Mykolas Alekna (Lit) heuer mit 72,65 m vor Kristjan Ceh (Slo/71,86 m) und Daniel Stahl (Sd/69,85). An der Spitze liegt also das zuletzt immer „verdächtige“ Trio, das für die Medaillen favorisiert ist.