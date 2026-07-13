Warum Solaranlagen die Sommerhitze nicht mögen

Wer seinen Strom am Dach oder Balkon selbst produziert, dürfte in den vergangenen Wochen eine interessante Beobachtung gemacht haben: Obwohl in Österreich die Temperaturrekorde purzelten und eine für Juni höchst ungewöhnliche Hitzewelle hereinbrach, stieg die Stromausbeute von Solaranlagen nicht an, sondern ließ vielerorts sogar nach. Wir verraten, warum das so ist – und wie man die Stromernte bei Hitze optimiert.