Veratschnig: „So einfach wie hier war es noch nie“

Die ersten Wochen in Salzburg liefen für Nikolas Veratschnig vielversprechend. Der Kärntner wusste auf Anhieb zu überzeugen und hat gute Chancen, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Innerhalb der Mannschaft hat er sich bestens eingefunden, wie er der „Krone“ verriet. Im Interview sprach er über ...