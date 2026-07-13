Veratschnig: „So einfach wie hier war es noch nie“

FC Red Bull Salzburgs Neuzugang Nikolas Veratschnig sprach im Interview mit der „Krone“ über große Fische, das Duell mit Stefan Lainer auf der Position des Rechtsverteidigers und das Niveau des Kaders bei seinem neuen Arbeitgeber im Vergleich zu jenem beim FSV Mainz 05.
Die ersten Wochen in Salzburg liefen für Nikolas Veratschnig vielversprechend. Der Kärntner wusste auf Anhieb zu überzeugen und hat gute Chancen, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Innerhalb der Mannschaft hat er sich bestens eingefunden, wie er der „Krone“ verriet. Im Interview sprach er über ...
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