Dalic-Nachfolge fix! Kroatien hat neuen Teamchef

Slaven Bilic ist zum zweiten Mal Cheftrainer von Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft! Der 57-Jährige löst Zlatko Dalic ab, der nach dem WM-Aus gegen Portugal im Sechzehntelfinale seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte ...
Von 2006 bis 2012 trainierte Bilic schon einmal die Auswahl seines Landes und kam bei der EM 2008 in der Schweiz und Österreich bis ins Viertelfinale. Er wurde laut kroatischem Verband nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss zum Chefcoach ernannt.
„Es liegt an mir, die nötige Energie, den Ehrgeiz und die Entschlossenheit einzubringen, damit Kroatien weiterhin zur Fußball-Elite zählt“, sagte Bilic bei seiner Vorstellung. Der frühere Defensivakteur spielte als Profi unter anderem für West Ham United und Everton. Zuletzt trainierte er Al-Fateh SC in Saudi-Arabien.
Dalic prägte Erfolgs-Ära
Sein Vorgänger Dalic hatte den kroatischen Fußball in seiner Amtszeit zur erfolgreichsten Ära seiner Geschichte geführt: 2018 erreichte das Nationalteam um Superstar Luka Modric das WM-Finale in Russland und verlor dieses mit 2:4 gegen Frankreich. Vier Jahre später in Katar besiegte Kroatien im Spiel um Platz drei Marokko mit 2:1.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.