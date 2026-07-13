Dalic-Nachfolge fix! Kroatien hat neuen Teamchef

„Es liegt an mir, die nötige Energie, den Ehrgeiz und die Entschlossenheit einzubringen, damit Kroatien weiterhin zur Fußball-Elite zählt“, sagte Bilic bei seiner Vorstellung. Der frühere Defensivakteur spielte als Profi unter anderem für West Ham United und Everton. Zuletzt trainierte er Al-Fateh SC in Saudi-Arabien.